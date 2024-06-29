В Чеховском театре Таганрога прошел «Золотой выпускной»

28 июня в Таганроге чествовали лучших выпускников городских школ. Торжественное мероприятие «Золотой выпускной» проходило в театре имени А. П. Чехова.

В прошедшем учебном году 1 219 одиннадцатиклассников завершили среднее общее образование. 174 из них удостоены золотой медали, 84 – серебряной. 50 молодых таганрожцев получат региональную медаль «За особые успехи выпускнику Дона».

«Позади сложный период сдачи экзаменов. Уже известны результаты ЕГЭ по большинству предметов. 10 таганрогских выпускников стали стобалльниками, получив максимальный результат на итоговой аттестации. Благодарю всех педагогов и родителей за воспитание талантливой молодежи. У них есть большой задел на будущее и безграничные возможности. Всем выпускникам желаю успешного поступления в вузы и получения профессии своей мечты! – написал в своем телеграм-канале глава городской администрации Андрей Фатеев.

В Чеховском театре медалистов, их учителей и родителей приветствовали заместитель главы городской администрации Ирина Голубева, начальник управления образования Ольга Морозова, директор школы № 6 Оксана Муразян.

Ирина Голубева поблагодарила преподавателей за большую работу, которая была проделана, родителей за поддержку ребят.

«Уважаемые выпускники, продолжайте ставить для себя самую высокую планку, вы обязательно добьетесь успеха — личностного, творческого, профессионального, а ваши мечты непременно станут реальностью», — подчеркнула Ирина Голубева.

К поздравлениям присоединились лучшие творческие коллективы Таганрога, а также «ТРИО- GOLD» из Ростова-на-Дону.

Фото Анатолия Ивашова