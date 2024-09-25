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В Чеховской библиотеке Таганрога пройдет концерт памяти Эдуарда Хиля

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29 сентября в конференц-зале Чеховской библиотеки Таганрога (ул. Греческая, 105) состоится музыкальный вечер, посвященный жизни и творчеству советского и российского эстрадного певца и музыкального педагога, народного артиста РСФСР Эдуарда Хиля. В сентябре нынешнего года ему исполнилось бы 90 лет.

Культура

В мероприятии примут участие студенты и концертмейстеры ПЦК «Вокальное искусство» Таганрогского музыкального колледжа, учащиеся и концертмейстеры вокального отделения Таганрогской детской музыкальной школы имени П.И. Чайковского. А также студент Ростовской государственной консерватории имени С.В. Рахманинова Артем Абакумов, Гаянэ Хачатурян, семейный дуэт «Маэстро», участник и экс-руководитель ВИА «Телекс» Александр Некрытый.

Начало в 15.00, вход свободный. Приглашаются все желающие.

Фото Владимира Прозоровского

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Таганрогская правда
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