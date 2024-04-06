В Чеховской библиотеке Таганрога проходит выставка юных талантов

В историческом здании Чеховской библиотеки (ул. Петровская, 96) до 11 апреля проходит выставка работ участников традиционного городского конкурса декоративно-прикладного творчества учащихся общеобразовательных учебных заведений и учреждений дополнительного образования.

«Крепкая семья – крепкая Россия!» — именно такой была тема конкурса нынешнего года, объявленного в нашей стране Годом семьи. 3 апреля в этом же гостеприимном зале прошла официальная церемония подведения итогов и награждения победителей и призеров данного конкурса.

Тематические конкурсы декоративно-прикладного и технического творчества детей и подростков школьного возраста в нашем городе проводятся ежегодно. Их организаторами традиционно являются городское управление образования и Центр технического творчества. Доброй традицией стали и выставки по итогам конкурсов, которые размещаются в Концертно-выставочном зале ЦГПБ им. А.П. Чехова.

В этом году оценка работ производилась по 13-и номинациям с учетом представленных декоративных техник и определенных критериев: соответствие заявленной теме, целостное впечатление, смысловое содержание, оригинальность и качество исполнения.

Даже директор Центра технического творчества Таганрога Дмитрий Валерьевич Земляненко не стал скрывать своего восхищения.

Удивляют и восхищают фантазия, талант и трудолюбие юных мастеров, профессионализм педагогов, разнообразие представленных техник и используемых для творчества материалов. Учитывая тематику конкурса, особенно стоит отметить энтузиазм родителей и в целом родных, которые помогали детям в создании настоящих шедевров.

Учитель технологии лицея № 33 Евгения Николаевна Усова разделяла радость сразу с тремя своими учениками: Лилия Гоценко стала победителем в номинации «Вышивка», Максим Фурсов занял третье место в номинации «Художественная обработка дерева», а София Гусакова стала третьей в номинации «Комбинаторика».

О замечательной таганрогской семье Чеховых вспомнили многие участники конкурса, в первую очередь – учащиеся гимназии имени А.П. Чехова. Так, Полина Какурина и члены её семьи своими руками создали модель «Лавки Чеховых», эта работа была признана лучшей в номинации «Стендовое моделирование».

Наибольшее число работ самого высокого художественного уровня оказалось в номинации «Художественная пластика». Но вне конкуренции, как всегда, были воспитанники педагога дополнительного образования Центра технического творчества Ирины Викторовны Якининой: коллектив из 15-и человек за три месяца создал «Домострой».

Недостатком выставки является её скоротечность: она продолжит работу лишь до 11 апреля.

Владимир Прозоровский, фото автора