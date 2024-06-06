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В Чеховской библиотеке Таганрога проходит выставка картин Елены Сацуро

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В Таганроге новая художественная выставка работает в малом выставочном зале Чеховской библиотеки. Свои творческие работы представила таганрогская художница, член Международного союза художников-педагогов, член Молодежного союза художников АРТиШОК Елена Сацуро.

Культура

Свою выставку Елена назвала «Мелодия цвета». Она представила работы в различных техниках: масло, акварель, графика, смешанные техники, выполненные в реалистичной и импрессионистической манере. Основной жанр, в котором творит художница – это натюрморт, но и пейзаж подвластен ее кисти, пробует себя Елена и в анималистическом жанре, абстракции.

Но в любом из направлений у художницы на первый план выступает цвет. Яркий, насыщенный, контрастный, искристый, экспрессивный и всегда оптимистичный. Выставка ждет своих зрителей до 14 июля в режиме работы библиотеки. Вход по билетам.

Фото ВК Библиотеки им. Чехова

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Таганрогская правда
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