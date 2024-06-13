В Чеховской библиотеке Таганрога читали стихи Пушкина

Празднование юбилея Александра Сергеевича Пушкина состоялось в Чеховской библиотеке Таганрога. Оно проходило в окружении работ участников XII Международного детского конкурса «А.П. Чехов и герои его произведений».

Нынешним летом не только Россия, но и весь цивилизованный мир отмечают 225-летие прихода в этот мир Александра Пушкина и 120-летие перехода в жизнь вечную Антона Чехова.

В Чеховке пушкинские поэтические строки читали актрисы театра-клуба «СаД» Мария Петрова и Екатерина Носенко, а также учащиеся Таганрогского техникума машиностроения и металлургии «Тагмет» Илона Тютюнник и Константин Коваленко.

Как нам рассказала преподаватель русского языка и литературы техникума «Тагмет» Лариса Геннадьевна Рожкова, Илона и Константин в этом году приняли участие в Международном онлайн-конкурсе любителей русского языка и литературы «Мы рождены для вдохновенья», который проводится в Италии нашими соотечественниками. В нынешнем году конкурс был посвящен Пушкину и приурочен к его 225-летию. Илона и Константин родились в Украине (Илона – в Иловайске, Константин – в Донецке), но русский для них всегда был родным языком, а Пушкин – любимым поэтом. Специальность Константина Коваленко — «Сварочное производства», Илоны Тютюнник – «Документационное обеспечение управления и архивоведение». Ребята из Донбасса, приехавшие учиться в Таганрог, оказались талантливыми артистами, оба стали лауреатами состоявшегося Международного конкурса.

Звучали и романсы на стихи Пушкина, их исполняли студенты Таганрогского музыкального колледжа Тимур Алейников, Анжелика Степаненко, Виктория Забарющая, Алиса Соколова, Евгения Грачева, а также Гаянэ Хачатурян. У рояля были как профессиональные, так и совсем еще юные, начинающие пианисты.

Антон Словаков, фото автора