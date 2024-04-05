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В библиотеке Таганрога звучала поэзия Серебряного века

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На днях в Чеховской библиотеке Таганрога прошла творческая встреча с артистом театра и кино, театральным педагогом и режиссером, актером Таганрогского театра имени А. П. Чехова Владимиром Бабаевым «Читаем поэзию Серебряного века».

Культура

В исполнении артиста звучали стихи Константина Бальмонта и Александра Блока, Владимира Маяковского и Сергея Есенина, Николая Гумилёва и Саши Чёрного, Анны Ахматовой и Марины Цветаевой, что же касается стихов Игоря Северянина, — Владимир Бабаев не только читал их, но и пел положенные на них песни, аккомпанируя себе на гитаре.

В зале были представители старшего поколения, но все же основную часть публики составляла молодежь – ученики Владимира Владимировича Бабаева, учащиеся Таганрогского педагогического лицея-интерната и студенты колледжа Ростовского института ВГУЮ (РПА Минюста России) г. Таганрога.

В завершение творческой встречи артист выразил восхищение, которое у него вызывает племя младое, незнакомое, которому, как оказалось, интересны не только великий Пушкин и современные рэперы, но и поэты благословенного для русской литературы Серебряного века.

Владимир Прозоровский, фото автора

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Таганрогская правда
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