Главная » Культура

В библиотеке Таганрога зал «зажгли» «Поющие сердца»

На чтение 1 мин Просмотров 1 Опубликовано

В преддверии Дня защитника Отечества в Чеховской библиотеке состоялся посвященный этому празднику тематический концерт Хора трех поколений Таганрогского института имени А.П. Чехова «Поющие сердца». Сначала от всего творческого коллектива с праздником всех поздравила художественный руководитель хора доцент Нонна Помазкина.

Культура

Песни звучали в исполнении хора, ансамблей, солистов. Попурри на тему песен военных лет исполнила бессменный концертмейстер хора доцент Любовь Бурякова.

Торжественность и значимость событию придало чествование участницы хора, ветерана трех войн, медсестры запаса Галины Комаровой и морского офицера, начальника группы пограничных моторных лодок дивизиона пограничных сторожевых катеров ПУ ФСБ РФ Вадима Коваленко. Выступил, прочитав стихотворение, и его сын, кадет общеобразовательной школы № 6, ученик 3 «В» класса Никита Коваленко.

У всех участников хора, начиная с руководителя, Нонны Филипповны Помазкиной, — поющие сердца, молодые и горячие, и жар их сердец передается и публике. Когда Артем Абакумов пел песню Газманова «Офицеры», зал подпевал стоя. Всем залом стоя спели и финальную «Катюшу».

Вера КОТИНА

Фото Владимира Прозоровского

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

концерт новости Таганрог хор Чеховская библиотека
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru