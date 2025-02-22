В библиотеке Таганрога зал «зажгли» «Поющие сердца»

В преддверии Дня защитника Отечества в Чеховской библиотеке состоялся посвященный этому празднику тематический концерт Хора трех поколений Таганрогского института имени А.П. Чехова «Поющие сердца». Сначала от всего творческого коллектива с праздником всех поздравила художественный руководитель хора доцент Нонна Помазкина.

Песни звучали в исполнении хора, ансамблей, солистов. Попурри на тему песен военных лет исполнила бессменный концертмейстер хора доцент Любовь Бурякова.

Торжественность и значимость событию придало чествование участницы хора, ветерана трех войн, медсестры запаса Галины Комаровой и морского офицера, начальника группы пограничных моторных лодок дивизиона пограничных сторожевых катеров ПУ ФСБ РФ Вадима Коваленко. Выступил, прочитав стихотворение, и его сын, кадет общеобразовательной школы № 6, ученик 3 «В» класса Никита Коваленко.

У всех участников хора, начиная с руководителя, Нонны Филипповны Помазкиной, — поющие сердца, молодые и горячие, и жар их сердец передается и публике. Когда Артем Абакумов пел песню Газманова «Офицеры», зал подпевал стоя. Всем залом стоя спели и финальную «Катюшу».

Вера КОТИНА

Фото Владимира Прозоровского