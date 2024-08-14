В Чеховской библиотеке Таганрога для жителей и гостей города прошла музыкально-поэтическая встреча с вокалистом и поэтом Михаилом Серегиным, который выступил с новой программой «Напишу своей памяти добрые письма… Невошедшее».

В зале, который с трудом вместил всех желающих, прозвучали авторские стихи Михаила: «Добрые письма», «Люби те дни», «Я зеркала все в доме занавешу», «Спасая душу», «Сердце поэта», «Не вспоминай» и многие другие.

Произведения, представленные на этой встрече, написанные в жанре философской лирики были удачно дополнены музыкальными произведениями эстрады второй половины 20-го века. Творческий вечер получился интересным, артист общался с залом, зрители пели вместе с ним и, конечно, дарили цветы.

«Центр культурных программ» библиотеки имени А.П. Чехова предлагает своим гостям узнать и открыть для себя всё новых и новых авторов и исполнителей.

«Следующая творческая встреча состоится уже осенью, 1 сентября в конференц-зале библиотеки имени А.П. Чехова. Она, по многочисленным просьбам, будет посвящена любимым хитам советской эстрады в исполнении солиста группы «Телекс» Александра Некрытого»,- сообщает на своей страничке ВК сотрудники Чеховской библиотеки.

Фото ВК библиотеки имени А.П. Чехова