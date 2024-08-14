Главная » Город

В библиотеке Таганрога прошла встреча с вокалистом Михаилом Серегиным

На чтение 1 мин Просмотров 20 Опубликовано

В Чеховской библиотеке Таганрога для жителей и гостей города прошла музыкально-поэтическая встреча с вокалистом и поэтом Михаилом Серегиным, который выступил с новой программой «Напишу своей памяти добрые письма… Невошедшее».

Город

В зале, который с трудом вместил всех желающих, прозвучали авторские стихи Михаила: «Добрые письма», «Люби те дни», «Я зеркала все в доме занавешу», «Спасая душу», «Сердце поэта», «Не вспоминай» и многие другие.

Произведения, представленные на этой встрече, написанные в жанре философской лирики были удачно дополнены музыкальными произведениями эстрады второй половины 20-го века. Творческий вечер получился интересным, артист общался с залом, зрители пели вместе с ним и, конечно, дарили цветы.

«Центр культурных программ» библиотеки имени А.П. Чехова предлагает своим гостям узнать и открыть для себя всё новых и новых авторов и исполнителей.

«Следующая творческая встреча состоится уже осенью, 1 сентября в конференц-зале библиотеки имени А.П. Чехова. Она, по многочисленным просьбам, будет посвящена любимым хитам советской эстрады в исполнении солиста группы «Телекс» Александра Некрытого»,- сообщает на своей страничке ВК сотрудники Чеховской библиотеки.

Фото ВК библиотеки имени А.П. Чехова

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

концерт Михаил Серегин новости Таганрог Чеховская библиотека
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru