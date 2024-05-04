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В библиотеке Таганрога пройдет концерт вокальной музыки

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В следующую субботу, 11 мая, в концертно-выставочном зале Центральной городской публичной библиотеки имени А.П. Чехова (ул. Петровская, 96) планируется проведение концерта студента выпускного курса Таганрогского музыкального колледжа (класс преподавателя Марины Юрьевны Гнилицкой) Артема Абакумова.

Культура

В программе принимают участие педагог Марина Гнилицкая, студенты специальности «Вокальное искусство», концертмейстер Михаил Кузовлев. Вход свободный. Приглашаются все любители вокальной музыки. Начало концерта — в 17-00.

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концерт новости Таганрог Чеховская библиотека
Таганрогская правда
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