В библиотеке Таганрога пройдет концерт вокальной музыки

В программе принимают участие педагог Марина Гнилицкая, студенты специальности «Вокальное искусство», концертмейстер Михаил Кузовлев. Вход свободный. Приглашаются все любители вокальной музыки. Начало концерта — в 17-00.

В следующую субботу, 11 мая, в концертно-выставочном зале Центральной городской публичной библиотеки имени А.П. Чехова (ул. Петровская, 96) планируется проведение концерта студента выпускного курса Таганрогского музыкального колледжа (класс преподавателя Марины Юрьевны Гнилицкой) Артема Абакумова.

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