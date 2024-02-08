В библиотеке Таганрога проходят встречи с талантливыми семьями

2024 год объявлен в России Годом семьи. Центральная городская публичная библиотека имени А.П. Чехова начала цикл встреч с талантливыми семьями нашего города.

4 февраля в конференц-зале библиотеки состоялся концерт, который был назван «Музыкальный коробок Спичек». Зрители окунулись в тёплую атмосферу семьи Андрияна и Марьи Спичка.

Эта удивительная творческая семья воспитала пятерых детей. Всё они — творческие люди: скрипачи, барабанщики, гитариста, певцы, художники, поэты и писатели. Концерт, организованный такой творческой семьёй, получился неординарным и привлёк в зал библиотеки много зрителей. Дети пели, играли на скрипках, даже исполняли песенки художественным свистом.

Было и выступление кавер-группы «Скотч», в которой старший сын Павел играет на барабанах. Кадет Иван (средний сын) исполнил казачьи песни, а младший сын Жорочка (5 лет) в сопровождении очаровательных сестричек спел песню » Мы друзья перелетные птицы «. Сёстры Верочка (8 лет) и Ульяна (25 лет) исполнили авторскую песню «Город Чехова». Вместе с ансамблем скрипачей под руководством Елены Склеминой Верочка исполнила несколько скрипичных произведений.

В завершение концерта взрослый любительский хор, руководителем которого является Марья Спичка, исполнил несколько произведений советских авторов.

История рода Спичек известна с 1792 года, когда предки-казаки переселились из Запорожья на Кубань. Семья Спичек и сейчас соблюдает казачьи традиции, а казак без веры — не казак! В исполнении Марьи и среднего сына Ивана прозвучали казачьи песни, а произведение «Встань за веру русская земля!» зал встречал стоя.

Семья Спичек – это идеал семейных отношений. Воспитанию духовности, творчества, любви к Родине в детях уделяется большое внимание. Старшая дочь Ульяна уже окончила институт (факультет иностранных языков) и работает. По словам Ульяны, творчество, заложенное с детства, начитанность и нестандартный подход к жизни, помогают ей и в делах, и во взаимоотношениях с людьми.

Андриян и Марья познакомились, когда им было по 15 лет. Они вместе учились в педагогическом лицее. Андриян – по классу физики и математики, а Марья – на факультете иностранных языков. Педагогическое образование дало им отличную базу, но оба они не связали жизнь с приобретенными профессиями. Глава семейства Андриян Спичка стал инструктором по альпинизму международного класса, тренером и горным спасателем. В семье он занимается спортивным воспитанием детей. Марья, как мать, занимается творческим развитием. А работает она руководителем музыкальной школы для взрослых, преподавателем вокала.

В семье Андрияна и Марьи царит любовь и дружба, взаимопонимание и поддержка.

Мы желаем семье Спичек процветания и развития, творческого роста и успехов! Пусть они воодушевляют нас и служат образцом для подражания.