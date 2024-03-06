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В библиотеке Таганрога презентовали спектакль «Клятва капитана»

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В Таганроге презентация нового спектакля литературного театра «Одеон» по пьесе Анатолия Боженко «Клятва капитана» прошла в Городской публичной библиотеке им. А.П. Чехова.

Культура

Зал едва вмещал гостей, пришедших на премьеру. Мероприятие было приурочено ко дню памяти Герасима Депальдо – греческого мецената и благотворителя, на средства которого в 1823 году была сооружена одна из важнейших достопримечательностей Таганрога – Каменная лестница, соединяющая морскую набережную и улицу Греческую. Пьеса построена на основе исторических зарисовок из жизни Таганрога времен строительства Каменной лестницы и рассказывает о городе и его жителях XIX века.

Спектакль стал завершающим мероприятием проекта «200 лет Каменной лестнице Депальдо. Ступени героической славы и культурной гордости Таганрога», который реализовывался Греческой национально-культурной автономией города Таганрога. Этот проект в 2023 году вошел в число победителей конкурса грантов Губернатора Ростовской области на развитие гражданского общества.

Фото ВК Греческая автономия Таганрога

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Таганрогская правда
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