В библиотеке Таганрога открылась выставка живописи и графики

В Таганроге новая художественная выставка «От учителя к ученикам» открылась в библиотеке имени А.П. Чехова. Она создана в рамках специального проекта студентов и выпускников Академии художеств имени Ильи Репина (Санкт-Петербург) и Академии архитектуры и искусств Южного федерального университета (Ростов-на-Дону).

Выставку живописи и графики подготовили ученики разных лет преподавателя Таганрогской детской художественной школы имени С.И. Блонской, таганрогского художника Валентина Анатольевича Галицкого и приурочили ее к 60-летию любимого учителя. Многие из них не остановились на первой ступени художественного образования, а продолжили обучение в средне-специальных и высших художественных учебных заведениях страны.

В день открытия вернисажа зал Чеховки был переполнен – поздравить Валентина Галицкого и его талантливых учеников с необычной выставкой пришли соратники по творческому цеху, коллеги по художественной школе, нынешние ученики художника, друзья и близкие молодых авторов, таганрожцы и гости нашего города.

На выставке «От учителя к ученикам» можно увидеть работы уже состоявшихся художников, таких как член-корреспондент РАХ, член Союза художников России, творческого союза художников России, Московского союза художников Алла Полковниченко, санкт-петербургский педагог-художник Ольга Заковоротняя, художник-иллюстратор Олег Брауде, санкт-петербургская художница Екатерина Грибанова, а также студентов Академии художеств имени Ильи Репина Елены Рындиной и Академии Архитектуры и искусств Южного Федерального Университета Софьи Дарвиной и Александры Гладковой.

Выставка ждет своих зрителей в концертно-выставочном зале библиотеки имени А.П. Чехова до 14 июля.

Фото ВК Библиотека им. Чехова