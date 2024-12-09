В Таганрога открылась выставка «Свет творчества»

В рамках Декады инвалидов таганрогский «ДоброЦентр» представил выставку работ своих подопечных «Свет творчества», которая разместилась в Чеховской библиотеке.

На открытии главный организатор, создатель выставки, руководитель автономной некоммерческой организации «Луч Надежды» Сенильга Бартенева выразила благодарность всем, кто ей помогает на протяжении вот уже десяти лет. В первую очередь она благодарила депутата Законодательного Собрания Ростовской области, директора Централизованной библиотечной системы г. Таганрога Татьяну Михееву, которая третий год гостеприимно принимает выставки воспитанников «Луча Надежды». Причем если в прошлые годы для них отводился малый выставочный зал, то на этот раз «Свет творчества» расположился в большом. Сенильга Бартенева также персонально выделила Сергея Плишенко, который все 10 лет поддерживает её, причем не только, как профессиональный фотограф, но и как отзывчивый добрый человек и надежный друг.

Гостеприимная хозяйка Татьяна Михеева, поздравляя всех с открытием новой экспозиции, признала, что зал наполнился теплотой и добротой, а художники с их работами учат всех взаимопониманию.

На открытие выставки пришла и давний и верный друг «Луча Надежды» профессор ЮФУ Инна Титаренко. Она передала в дар Сенильге Бартеневой и её организации серию книг «Жизнь замечательных детей» и заметила, что многие гении при современном уровне диагностирования в своем детстве могли бы быть признаны людьми с ограниченными возможностями здоровья, в частности, с ЛИН (с легкой интеллектуальной недостаточностью).

Декан факультета психологии и социальной педагогики Таганрогского института имени А.П. Чехова Оксана Музыка выразила гордость в связи с тем, что Сенильга Бартенева – её коллега, старший преподаватель кафедры психологии, а художественный руководитель арт-студии «Клюква» Наталья Войтенко – магистрант этого факультета.

Замдекана факультета Александр Макаров напомнил слова Чехова: «Подвижники нужны, как солнце».

Член экспертной группы проходившего в Кабардино-Балкарии международного конкурса «Чегемский родник», психолог, педагог дополнительного образования Елена Лупай провела награждение лауреатов конкурса. Дипломов и медалей были удостоены Дмитрий Гаркуша, Степан Вареца, Виктория Смык и Алена Лебедева

На открытии выставки наряду с изобразительным искусством были представлены и различные виды сценического искусства. Причем наряду с подопечными «Луча Надежды» выступали юные артисты, в том числе и в совместных номерах.

Антон Словаков

Фото: Андрей Лызь