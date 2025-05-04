В библиотеке Таганрога откроется «Весенняя выставка»

В понедельник, 5 мая, в Чеховской библиотеке Таганрога откроется новая «Весенняя выставка» картин.

Она разместится в концертно-выставочном зале на улице Петровской, 96. Посетители смогут увидеть яркие и наполненные светом работы членов Таганрогского отделения ВТОО «Союз художников России».

Открытие выставки запланировано в 18.30, вход в этот день будет свободным. В дальнейшем посетить экспозицию можно будет по билетам или Пушкинской карте. Выставка продлится до 30 мая.

Справки по телефону: 8 (8634) 391-066, 383-196.

Ранее мы рассказали, что во Дворце Алфераки Таганрога будут звучать «Песни военных лет».

Фото ВК Библиотека им. А.П. Чехова