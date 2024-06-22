В Чеховской библиотеке Таганрога состоялся III городской фестиваль «Балалайка – русская душа». Он проходил в преддверии Международного дня балалайки, который отмечается 23 июня.

Приветствуя гостей, заместитель главы городской администрации по социальным вопросам Ирина Голубева отметила важность фестиваля, призванного сохранить культурное наследие русского народа, и пожелала участникам творческого вдохновения.

Своё мастерство игры на балалайке и других народных инструментах продемонстрировали преподаватели и ученики музыкальных школ и школ искусств Таганрога и Неклиновского района, таганрогского музыкального колледжа, артисты муниципального ансамбля народных инструментов «Диво».

Звучание музыки в концертно-выставочном зале библиотеки сопровождалось показом на экране картин мастеров кисти, отразивших в своем творчестве красоту и уникальность народных инструментов. Кстати, эта тема нашла отражение и в литературе, представленной на книжной выставке «Балалайка – звонкая струна». Участники фестиваля ознакомились с разными видами изданий об искусстве, народном творчестве, композиторах, истории создания музыкальных инструментов и многом другом, чем богата наша многонациональная страна.

Исполнителей ожидал необычный сюрприз: сладкие пряники в виде балалайки, ставшей символом фестиваля.

Фестиваль, подаривший зрителям особую атмосферу, стал ярким, запоминающимся событием: он ещё раз доказал, что богатые музыкальные традиции России живут и передаются следующим поколениям.

Фото ВК библиотеки им. Чехова