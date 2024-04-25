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В Батайске мужчина пойдет под суд за убийство и поджог жилья своего знакомого

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Пожар обвиняемый устроил с целью скрыть следы преступления.

Новости Ростовской области

В Батайске Ростовской области 47-летний местный житель пойдет под суд по двум статьям УК РФ: ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога), сообщает следком по региону.

Двойное преступление было совершено еще в ноябре 2023 года. Обвиняемый, по данным следствия, был в гостях у своего 42-летнего знакомого в Батайске. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, мужчина нанес хозяину квартиры множественные удары ножом в область головы, шеи и туловища, от которых тот скончался на месте происшествия. С целью скрыть содеянное злоумышленник поджег квартиру и сбежал.

После задержания фигурант всячески отрицал свою вину, но следователем были собраны доказательства, подтверждающие его причастность к совершению преступлений. Батайчанин был заключен под стражу. В настоящее время его дело передано в суд.

Фото: следком по РО

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Таганрогская правда
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