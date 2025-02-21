В Азовском море суда сели на мель: проводится проверка

Южная транспортная прокуратура проводит проверку по фактам происшествий с судами в акватории Азовского моря. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Проверка проводиться по поручению Южного транспортного прокурора Сергея Сафинова Волго-Донской транспортной прокуратурой по фактам происшествий с судами в акватории Азовского моря в процессе ледокольной проводки.

Различные СМИ в соцсетях сообщают о том, что некоторые суда сели на мель в акватории Азовского моря в связи с отгоном воды.

«По итогам проверки будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования», — говорится в сообщении.

Фото Telegram-канал Южной транспортной прокуратуры