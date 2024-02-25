В акватории Таганрогского залива находится 19 затонувших судов

В акватории Таганрогского залива сейчас находится 19 затонувших судов. В том числе судно «Чичерин», которое использовалось в съемках фильма Леонида Гайдая «12 стульев». Об этом сообщает издание «Ведомости Юг».

Еще в минувшем году капитан морского порта Таганрог направил в правительство Ростовской области распоряжение об удалении из акватории затонувшего в 1980 году в районе Южного мола судна «Чичерин», которое «затрудняет строительство, реконструкцию, ремонт и эксплуатацию гидротехнических сооружений, подводных кабелей и трубопроводов».

Как сообщает издание со ссылкой на замминистра транспорта региона Инну Володину, правительству области предписано разработать документацию по удалению указанного имущества. Однако в областном бюджете средств на проведение этих работ не предусмотрено. Федеральное правительство тоже пока не выделяет деньги регионам на эти цели.

В декабре минувшего года донское правительство направило в Минтранспорта РФ письмо с просьбой включить Ростовскую область в федеральный проект «Генеральная уборка», который входит в нацпроект «Экология» и предполагает поднятие со дна затонувших судов.

Кстати, сейчас на территории Ростовской области всего находится 22 затонувших объекта, включая суда на дне Таганрогского залива. Помимо «Чечерина» региональное правительство обязано решить вопрос с железобетонным понтоном в акватории морского порта Азов, который также мешает реконструкции гидротехнических сооружений.

Фото Сергея Плишенко