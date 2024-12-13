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В администрации Таганрога рассказали, в каких случаях можно рубить деревья

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Жители Таганрога в соцсетях выражают обеспокоенность по поводу того, что в Таганроге становится все меньше деревьев, поскольку их уничтожают по разным причинам, а новые не высаживают. Как нам объяснили в администрации города, это не так. Вырубкой зеленых насаждений можно заниматься, только руководствуясь специальными правилами. К тому же в этом году на городских улицах было высажено более 1900 молодых деревьев и примерно столько же кустарников.

#Экология

Проведение работ в отношении зеленых насаждений осуществляется согласно Правилам охраны зеленых насаждений на территории муниципального образования «Город Таганрог», утвержденных постановлением городской администрации № 1558.

В соответствии с положениями Правил уничтожение и  повреждение зеленых насаждений осуществляется на основании выданного администрацией города разрешения. Удаление допускается в отношении сухостойных деревьев и кустарников. А также при размещении объектов капитального строительства, при реализации мероприятий, связанных с реконструкцией зданий, строений и сооружений, при восстановлении нормативного светового режима в помещениях, затеняемых зелеными насаждениями, при выполнении инженерно-геологических изысканий и в случае реконструкции зеленых насаждений. Но даже во всех этих случаях рассматривается возможность пересадки деревьев. В случае, если сделать это невозможно, должно обязательно проводиться компенсационное озеленение.

Компенсационное озеленение может осуществляться в натуральной или в денежной форме. Первое – в приоритете. В случае невозможности проведения компенсационного озеленения на территориях удаления определяются иные места для этого. Компенсационное озеленение в натуральной форме производится с превышением на 30 процентов от общего числа уничтоженной древесно-кустарниковой растительности и площади уничтоженной травянистой растительности. Весь этот процесс находится на контроле городской администрации.

Чтобы приумножить городской зеленый фонд ежегодно осенью и весной проходят акции «День древонасаждений» и «Сад Памяти», в которых принимают участие городские предприятия, организации, учреждения, городская администрация и просто жители города. Только в нынешнем году в Таганроге было высажено более 1900 молодых деревьев, 1900 кустарников, а также травянистая и цветочная растительность.

«За нарушение Правилам охраны зеленых насаждений предусмотрена административная ответственность по части 1 статьи 4.4 «Нарушение установленных областным законом, иными нормативными правовыми актами Ростовской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления порядка и правил охраны зеленых насаждений в населенных пунктах» Областного закона Ростовской области от 25.10.2002 № 273-ЗС «Об административных правонарушениях». В случае поступления информации в адрес администрации Таганрога о фактах уничтожения и повреждении зеленых насаждений и ее подтверждения уполномоченными сотрудниками администрации в отношении виновных лиц составляются протоколы об административном правонарушении по части 1 статьи 4.4 Областного закона Ростовской области от 25.10.2002 № 273-ЗС «Об административных правонарушениях»», — пояснили в администрации Таганрога.

Фото Сергея Плишенко (из архива)

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Таганрогская правда
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