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В администрации Таганрога прокомментировали ситуацию с многоквартирным домом по Мариупольскому шоссе, 21 А

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Уже много лет собственники квартир в недостроенном МКД пытаются отстоять свои права. О том, какие шаги для сдачи дома в эксплуатацию необходимо предпринять застройщику, рассказали в администрации Таганрога.

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Отмечается, что по Градостроительному кодексу Российской Федерации застройщиком является лицо, которому принадлежит земельный участок на праве собственности либо на праве аренды. Только застройщик имеет право обратиться в орган местного самоуправления с заявлением о выдаче разрешения на строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства.

Реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) — это изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение.

В связи с тем, что земельный участок, расположенный по адресу: Таганрог, Мариупольское Шоссе, 21 А, принадлежит на праве аренды, а объект незавершенного строительства — на праве собственности ЖСК «Надежда», данная организация является застройщиком.

В соответствии с решением суда и данным Росреестра, указанный дом зарегистрирован как «объект незавершенного строительства». По действующему законодательству, для завершения строительства объекта требуется получение разрешения на его реконструкцию.

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, только застройщик либо уполномоченное застройщиком лицо имеет право заключать договора на проектирование и направлять заявление о выдаче разрешения на строительство (реконструкцию) в уполномоченные на выдачу разрешений на строительство органы.

«Таким образом, ЖСК «Надежда» необходимо обратиться в проектную организацию для разработки проектной документации на реконструкцию объекта незавершенного строительства, получить положительное заключение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий и направить соответствующее заявление о получении разрешения», — говорится в комментарии.

Иллюстрация: скрин видео «Блокнот Таганрог»

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Таганрогская правда
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