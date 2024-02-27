В администрации Таганрога объяснили, почему снесен дом в переулке Донском

Речь идет о доме Тюленева, располагавшемся в центре Таганрога, по адресу: переулок Донской, 18.

«Совсем недавно старый Таганрог лишился еще одного маленького архитектурного шедевра. Дом Евстигнея Тюленева на Донском, 18 был построен в начале 1910-х гг. и представлял собой замечательный образец стиля модерн. Особняк относился к категории зданий, «обладающих признаками объекта культурного наследия в части сохранения фасадов», и являлся образцом фоновой застройки исторической части города. Несмотря на этот статус, сегодня от него не осталось и следа», — сообщил на своих страницах в соцсетях музей «Градостроительство и быт г. Таганрога».

Ситуацию со сносом особняка прокомментировали городские власти. В комментарии, в частности, говорится:

«В соответствии с решением городской Думы Таганрога от 25 декабря 2012 года № 506 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Таганрог», земельный участок по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, пер. Донской, 18, расположен в территориальной зоне Ж4, в зоне регулирования застройки 4. Задачей этого режима является, в том числе и снос малоценных зданий и сооружений.

Согласно указанным правилам и информации, размещенной в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Таганрога, данный объект капитального строительства не относится к объектам культурного наследия и не располагается в охранной зоне объектов культурного наследия.

Вместе с уведомлениями о планируемом сносе объектов, расположенных по адресу: переулок Донской, 18 (жилой дом площадью 210,2 кв.м.; сарай площадью 23,5 кв.м.; гараж площадью 44,3 кв.м.; сарай площадью 21,4 кв.м.), поступившими в комитет по архитектуре и градостроительству администрации Таганрога, были предоставлены документы, отвечающие требованиям статьи 55.30 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Причины для отказа в сносе отсутствовали».

Фото музея «Градостроительство и быт г. Таганрога»