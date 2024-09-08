В 7-й больнице Таганрога закончен капитальный ремонт офтальмологического корпуса

Также в офтальмологическом отделении появилось новое оборудование для диагностики заболеваний глаз на ранней стадии.

Офтальмологическое отделение в больнице № 7 Таганрога открыто в 1954 году. Здесь проводится стационарное лечение заболеваний глаз терапевтическими и микрохирургическими методами. На базе этого отделения работает круглосуточный травматологический пункт, где оказывается помощь более 800 пациентам в месяц.

За 70 лет постоянной эксплуатации зданию, разумеется, потребовался капитальный ремонт, а оборудованию — обновление. Администрация города и министерство здравоохранения Ростовской области выделили на эти цели 117,8 млн рублей. В помещении площадью 1271 кв. метров проведен большой объем работ: отремонтированы фасад и кровля, системы водоснабжения, водоотведения и отопления, выполнены инженерные работы по обустройству системы вентиляции, слаботочной сети, пожарной сигнализации, проведены современная телефонная и компьютерная сети.

Также произведена отделка внутренних помещений, отремонтированы входные группы, организован приемный покой и санитарные комнаты.

Отделение офтальмологии рассчитано на 55 коек и круглосуточно оказывает плановую и экстренную помощь взрослому и детскому населению Таганрога, жителям Неклиновского, Матвеево-Курганского и Куйбышевского районов. В нем также проходят лечение и оперируются жители других российских городов.

Лечение здесь ежегодно проходят более 6000 пациентов. В операционном отделении проводится свыше 2500 операций при катаракте, глаукоме, близорукости, косоглазии, патологии кожи век и конъюнктивы, травмах глаза. Поэтому ремонт и обновление более современным оборудованием были долгожданными и своевременными.

«Для нас очень важно, что, помимо ремонта, министерство здравоохранения Ростовской области выделило средства на оснащение больницы новым современным оборудованием, которое помогает врачам диагностировать серьезные заболевания на ранних стадиях. Новая медицинская техника позволит значительно быстрее и эффективнее выполнять диагностику, — отметил главный врач больницы Сергей Петручик. — Хочется от имени врачей и наших пациентов выразить благодарность руководителям предприятий, которые помогли больнице. Это ПАО «ТАГМЕТ», ООО «Полимерпром», ТНИИС, ООО «Кобарт» и АО ТПО «Лемакс».

Анатолий Ивашов, фото автора