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В 2026 году в Ростовской области будет проведена государственная кадастровая оценка

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Извещение о проведении в 2026 году государственной кадастровой оценки земельных участков и о приеме ГБУ РО «Центр содействия развитию имущественно-земельных отношений Ростовской области» документов, содержащих сведения о характеристиках объектов недвижимости.

#Официально

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» (далее – Закон № 237-ФЗ) минимущество Ростовской области информирует о принятии решения о проведении в 2026 году государственной кадастровой оценки в отношении всех учтенных в Едином государственном реестре недвижимости на территории Ростовской области земельных участков (постановление минимущества Ростовской области от 24.02.2025 № 5).

Работы по определению кадастровой стоимости будет выполнять ГБУ РО «Центр содействия развитию имущественно-земельных отношений Ростовской области» (далее — ГБУ РО).

В соответствии с пунктом 3 статьи 12 Закона № 237-ФЗ в целях сбора и обработки информации, необходимой для определения кадастровой стоимости, правообладатели объектов недвижимости или их представители вправе предоставить ГБУ РО декларации о характеристиках соответствующих объектов недвижимости.

Форма декларации о характеристиках объекта недвижимости, а также порядок ее рассмотрения ГБУ РО установлены Приказом Росреестра от 24.05.2021 № П/0216 «Об утверждении Порядка рассмотрения декларации о характеристиках объекта недвижимости, в том числе ее формы».

Прием документов, содержащих сведения о характеристиках объектов недвижимости осуществляется ГБУ РО:

  • на бумажном носителе по адресу: 344025, г. Ростов-на-Дону, ул. 27-я линия, 3, тел. +7(863) 200-09-39, 200-09-38, 200-09-31;
  • в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя или его представителя, по электронной почте: razvitie-ro@yandex.ru.

С порядком подачи деклараций, формой декларации и нормативно-правовыми актами по вопросам предоставления и заполнения декларации можно ознакомиться на официальном сайте ГБУ РО (https://razvitie-ro.donland.ru/activity/3187/).

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Таганрогская правда
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