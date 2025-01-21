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В 2025 году три сквера планируют благоустроить в Таганроге  

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В 2025 году Таганроге собираются благоустроить три сквера. Работы будут вестись в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», сообщает telegram-канал городской администрации.

Благоустройство

Во-первых, планируется преобразить сквер «Почтовый», расположенный на пересечение улицы Фрунзе, 38 и переулка А. Глушко, 10. Во-вторых, сквер, который находится около улицы Маршала Жукова, 2 Б. В третьих,  сквер в районе Таганрогского медицинского колледжа (Большой Проспект, 16 Д).

На территории этих общественных пространств  собираются обустроить пешеходно-тропиночную сеть из тротуарной плитки, установить новые элементы освещения и малые архитектурные формы (лавки, урны). А также выполнить озеленение территории: высадить деревья, кустарники, травянистые и декоративные растения.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге хотят реализовать 14 инициативных проектов и благоустроить сквер.

Фото tagancity.ru (из архива)

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Таганрогская правда
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