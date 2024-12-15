В 2024 году в Таганроге побывало более 500 тысяч туристов

Последние несколько лет Таганрог становится все более привлекательным для туристов. Отмечается ежегодный рост турпотока. По данным МТС, за 10 месяцев 2024 года этот показатель превысил 500 тысяч человек.

Положительной динамике способствуют мероприятия «дорожной карты» по комплексному развитию Таганрога как туристического центра. В 2024 году в сфере развития туризма были достигнуты значимые результаты. О них в своем отчете перед горожанами рассказала глава города Светлана Камбулова.

Потенциал Таганрога ежегодно презентуется на выставочно-ярмарочных мероприятиях туристской направленности регионального и федерального уровней и получает призовые места.

«Из наиболее значимых последних побед можно отметить второе место в номинации «Город экскурсионных программ» во Всероссийской премии «Туристические города»; шесть призовых мест компании «Судаков Тревел» на Всероссийской премии «Маршрут года»; диплом победителя компании «АВИА-СИТИ» в номинации «Гении брендинга» Международного форума «Отдых-2024», представившей национальный маршрут «Стартап Петра I», — привела примеры Светлана Камбулова.

Туристские информационные центры Таганрога активно разрабатывают турмаршруты и организуют различные экскурсионные программы. Новыми проектами 2024 года стали трамвайные туры. «Туристический», «музыкальный», «гастрономический» и «звездный трамвай» пользуются особой популярностью не только у туристов и гостей города, но и у местных жителей.

В 2024 году в морской порт Таганрога зашли 4 пассажирских теплохода. Более 750 туристов побывали на экскурсиях по городу.

«Уже второй год организации Таганрога активно участвуют в конкурсах на предоставление субсидий на развитие туристской инфраструктуры. В текущем году 3 проекта стали победителями конкурсных отборов с общим объемом привлеченной финансовой поддержки в 5,1 млн рублей», — подчеркнула глава Таганрога.

В 2024 году традиционно был проведен пресс-тур по Таганрогу, в котором приняли участие представители СМИ из Рязани, Воронежа, Краснодара, Ставрополя, Ростова-на-Дону, Черкасска. По результатам пресс-тура участниками опубликовано более 20 статей в электронных и печатных изданиях. Число просмотров этих публикаций в Интернете превысило 150 тысяч.

В октябре 2024 года в Москве подписано соглашение между Таганрогом, Ейском, Донецком, Мариуполем, Мангушем, Новоазовском, Бердянском и Геническом. Оно предусматривает не только обмен опытом, но и даст импульс для развития новых современных туристических услуг и создаст условия для повышения инвестиционной привлекательности регионов.

Рост турпотока отмечается и в целом по Ростовской области. В правительстве региона считают, что этому способствует активное участие представителей туротрасли в федеральных проектах. Одни из последних побед Дона — призовые места в 6 номинациях XI Всероссийского туристического фестиваля «Диво России».

«Участие представителей туротрасли региона во всероссийских конкурсах способствует росту туристической привлекательности Вольного Дона и достижению целей, обозначенных в нацпроекте «Туризм и индустрия гостеприимства». Так, по оперативным данным Росстата, по итогам 10 месяцев 2024 года численность размещенных в гостиницах постояльцев, превысила 1,5 млн человек, что на 36% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В 2025 году реализация поставленных задач продолжится», — отметил министр экономического развития Ростовской области Максим Папушенко.

Фото Сергея Плишенко