Нынешний год объявлен Годом семьи, и не случайно. Именно семья является источником любви, понимания и поддержки, учит детей быть добрыми, честными и справедливыми. О том, как сейчас создаются семьи и сохраняются семейные ценности, корреспондент «Таганрогской правды» беседовал с начальником отдела ЗАГС Таганрога Викторией Васильевой.

Виктория Борисовна в силу своих обязанностей знает о браках и о работе ЗАГСа всё. Она уверена, что семья — основа общества, залог его стабильности и процветания. И считает, что «миром вообще должна править любовь». Чем больше ее и любящих людей, тем больше положительных эмоций.

В конце прошлого года был создан сайт, на котором рассказывается о том, что происходит в отделе ЗАГС. Фиксируются положительные моменты, а бывает их достаточно. Регистрация браков проводится три раза в неделю, по желанию молодоженов организуется в торжественной обстановке. В этом году число бракосочетаний увеличилось, что не может не радовать.

Проводятся и обряды в честь юбилеев совместной семейной жизни. На них, как правило, присутствуют сами герои дня, их дети, внуки, даже правнуки. Запомнились два случая. Пришли муж с женой, чтобы отметить 50-летие совместной жизни. А вместе с ними — родственники и свидетели, присутствовавшие на свадьбе полвека назад. Они не потерялись, все эти годы поддерживали дружеские отношения. Такое случается очень редко. Еще запомнилась пара, которая отмечала 55-летие свадьбы. Супруг встал на колено и объяснился в любви теми же словами, которые произнес многие годы назад. Растрогалась не только жена, но и сотрудники ЗАГСа.

Если поразмыслить, 50 лет — это очень много, чтобы пережить выпавшие невзгоды и волнения, но очень мало, чтобы дарить друг другу любовь и счастье. Сейчас чаще говорят о сохранении семейных ценностей, о том, чтобы их передавали из поколения в поколение. Пары, решившие создать семью, не остаются без внимания. Им вручаются поздравительные открытки от главы администрации Таганрога и губернатора Ростовской области. Не забывают и о тех, кто прожил в браке долгие годы. В архиве отдела имеются записи 50-летней давности. Только в этом году поздравления с юбилеем получат (вернее, уже начали получать) 97 семейных пар.

Ежегодно сотрудники отдела ЗАГС готовят документы для вручения знака губернатора РО «Во благо семьи и общества». Он вручается заслуженным семьям в дни празднования: 15 мая – к Дню семьи, 8 июля – к Дню семьи, любви и верности.

Существует еще одна награда: медаль «За любовь и верность». Она утверждена Оргкомитетом по проведению Дня семьи, любви и верности в Российской Федерации. На одной стороне изображен символ праздника — ромашка, на другой – лики святых Петра и Февронии. Вручение происходит с 2008 года. По вопросам награждения нужно обращаться в городской отдел ЗАГС.

— Виктория Борисовна, в чем преимущества официального брака перед так называемым гражданским? Многие долго проживают совместно, утверждая, что штамп в паспорте — простая формальность.

— Категорически не согласна. Государственная регистрация брака — официальное признание союза мужчины и женщины посредством составления записи акта гражданского состояния. Она является единственной формой заключения брака, признаваемой государством. Регистрация на законном основании определяет права и обязанности супругов, придает уверенность и закрепляет взаимное доверие. Это важно и для воспитания детей. Они будут знать, что живут в законной семье, в которой есть свои ценности и традиции, станут сохранять и развивать их. В конечном итоге возьмут семью за образец и во взрослой жизни создадут свою, основываясь на опыте родителей.

И даже решать имущественные, наследственные и другие виды семейных споров при государственной регистрации брака проще.

— Составляются ли у нас брачные контракты?

— Правильно это документ называется «Брачный договор». Он узаконен Семейным кодексом РФ и определяет имущественные права и обязанности супругов в браке или в случае его прекращения, в том числе расторжения, подлежит регистрации у нотариуса и вступает в силу после регистрации брака. Да, такие договоры составляются, но редко. В России в силу нашего менталитета эта практика не очень прижилась, хотя, по моему мнению, документ нужный: снимает множество разногласий в случае развода или других непредвиденных обстоятельств.

— Таганрог, образно выражаясь, «прифронтовой город». Приходится ли регистрировать браки военнослужащих, находящихся в зоне проведения СВО?

— Да, очень много. Каждый день к нам приходят одна-две пары. Пишут заявления, представляют необходимые документы и, если всё в порядке, в этот же день получают свидетельства установленного образца. На военнослужащего при наличии справки, что он участник спецоперации, в таком случае распространяется положение о наличии особых обстоятельств.

Не обходится и без накладок. Бывает так, что человек прибыл из зоны СВО, а документа о том, что он находится там, по каким-то причинам с собой нет. Тогда приходится решать задачу в тесном контакте с военкоматом.

— Вы упомянули, что часто нужно поднимать архивные записи. А сколько лет хранятся подобные архивы?

— Не удивляйтесь: пожизненно. Если конкретно, то 100 лет актовые записи содержатся в архиве городского отдела ЗАГС, а по его истечении передаются в область. У нас даже хранятся церковные книги 1820 года. Что удивительно, записи четкие, читаемые, чернила от времени не поблекли и не расплылись, структура бумаги не нарушена.

Записи эти сейчас очень востребованы, потому что людям хочется знать свою историю, составить родословное «древо» своей семьи. Мы им в этом, конечно, помогаем, несмотря на то, что работа ёмкая и кропотливая. Приходится посылать соответствующие запросы. В связи с распадом СССР эти запросы иногда становятся международными.

В основном все интересуются сведениями не далее как о своих прадедушках и прабабушках. Но одна женщина стала исключением. Ей с помощью сотрудников ЗАГСа удалось восстановить свою родословную до седьмого колена – как в заветах древних мудрецов.

Между прочим, только при Петре I в тех же церковных книгах стали делать записи о расторжении брака. Ранее записывали только сведения о рождении и смерти.

— Сейчас что-то изменилось в регистрации браков?

— Если вступающие в брак или один из них не могут явиться в отдел ЗАГС по болезни либо по другой уважительной причине, государственная регистрация брака может состояться на дому или в медицинском учреждении. Но обязательно в присутствии лиц, вступающих в брак.

Произошли изменения и в регистрации детей. На портале госуслуг действует суперсервис «Рождение ребенка» для электронной регистрации новорожденных. В этом случае на сайте необходимо иметь подтвержденную учетную запись и заявление родителей вместе с электронным медицинским свидетельством о рождении. Отделом ЗАГС составляется актовая запись о рождении ребенка, формируются остальные документы. Родители могут по желанию прийти и получить на руки в удобное время свидетельство о рождении на бумажном носителе.

По желанию пап и мам сейчас проводится обряд имянаречения. Кроме родителей, на него приходят бабушки, дедушки, и в торжественной обстановке вручается свидетельство о рождении ребенка.

В завершение беседы Виктория Васильева выразила уверенность в том, что объявленный Год семьи — не разовая акция. Государство и впредь будет заботиться об укреплении брака, помогать семьям материально, и демографическая ситуация наконец-то улучшится.

Евгений БУТЫЛИН

Фото автора и предоставлено Викторией Васильевой