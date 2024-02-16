В 2024 году на «Красном котельщике» открыта 121 вакансия

Одно из ведущих предприятий отечественного котлостроения – Таганрогский котлостроительный завод «Красный котельщик» (ТКЗ) – объявил о наборе персонала в 2024 году. На заводе открыта 121 вакансия. Новых сотрудников приглашают на постоянную работу.

Приоритетное число вакантных мест отдано квалифицированным рабочим и соискателям без производственного опыта, которых предприятие обучит на своей площадке после официального трудоустройства.

В числе наиболее востребованных профессий в 2024 году – электросварщики ручной сварки, котельщики, токари, фрезеровщики, маляры, вальцовщики, стропальщики, дефектоскописты, слесари-ремонтники, слесари контрольно-измерительных приборов и автоматики, электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования (полный список вакансий размещен на сайте предприятия tkz.su в разделе «Вакансии»). Эти специалисты смогут гарантированно устроиться на ТКЗ, получив работу на развивающемся высокотехнологичном предприятии, укомплектованном заказами, и стабильную заработную плату, уровень которой предприятие поднимает ежегодно.

«Красный котельщик» приглашает на постоянную работу и профессионалов, и людей без опыта, но с большим желанием трудиться на благо мировой энергетики. Их обучение проходит в специальном отделе, имеющем лицензию на образовательную деятельность по более чем 70 профессиям, и непосредственно на рабочих местах. Есть собственная школа подготовки сварщиков. А значит, новые сотрудники не только смогут повысить квалификацию, решая задачи высокого профессионального уровня, но и без отрыва от производства получить дополнительную профессию, востребованную на рынке труда.

«Красный котельщик» входит в ТОП-50 привлекательных и открытых работодателей России, занимает первую строчку в данном рейтинге среди компаний Ростовской области, что подтверждает высокое доверие со стороны сотрудников завода и соискателей работы. Выгодно отличает ТКЗ широкая социальная поддержка коллектива – предприятие выполняет все свои обязательства перед сотрудниками, создает комфортную среду для ежедневной работы, профессионального и карьерного роста.

Ежегодно на «Красном котельщике» проходит более 50 корпоративных мероприятий и обучающих проектов. На территории завода работает бесплатный тренажерный зал, есть столовые и буфет, заводская медсанчасть. Предусмотрены льготные путевки для сотрудников и их детей на санаторно-курортное лечение и оздоровление, детские новогодние подарки, частичная компенсация оплаты детских садов и аренды жилья иногородним работникам.

С 1 апреля 2024 года список соцгарантий «Красного котельщика» расширится – стартует программа благополучия «Больше, чем работа», в которой появятся такие новые направления, как частичная компенсация процентов по ипотеке и добровольное медицинское страхование для всех сотрудников ТКЗ.