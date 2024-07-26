В 2024 году на Дону обновят 265 км дорог

К концу года доля дорог в городских агломерациях, находящихся в нормативном состоянии, должна достигнуть 85%.

Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, в нынешнем году по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» отремонтируют, в том числе капитально, свыше 3,5 тыс. км.

Зампред Правительства отметил, что уже сейчас при реализации национального проекта удалось достичь значительных результатов по обновлению улично-дорожной сети в городах. Например, если при его старте в 2019 году доля дорог в нормативном состоянии составляла 44%, то к концу прошлого года показатель превысил 82,2%.

Что касается донского региона, то здесь в 2024 году преобразятся 150 дорожных участков – это свыше 265 км.

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