В 2024 году тренинги технологического предпринимательства расширяют географию — тренеры ЮФУ побывают в 11 городах страны, чтобы рассказать о возможностях развития идей в работающие бизнес-проекты.

Тренинги предпринимательских компетенций для студентов проводятся в рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства». Они направлены на развитие базовых профессиональных умений и навыков, необходимых для проработки основных элементов бизнес-модели технологического стартапа, а также на диагностику предпринимательского потенциала.

Южный федеральный университет уже третий год проводит тренинги предпринимательских компетенций, успешно направляя студентов по пути реального применения навыков в построении действующей бизнес-модели.

В этом году эксперты, тренеры ЮФУ посетят 14 вузов в различных городах нашей страны. Среди них Ижевский государственный технический университет, Калмыцкий государственный университет, Адыгейский государственный университет, Сочинский государственный университет, Ставропольский государственный аграрный университет, Севастопольский филиал РЭУ им. Плеханова, Пятигорский государственный университет, Крымский федеральный университет им. Вернадского, Ставропольский государственный медицинский университет, Дагестанский государственный университет, Дагестанский государственный технический университет, Дагестанский государственный университет народного хозяйства, Пятигорский медико-фармацевтического институт (ПМФИ) и, конечно, Южный федеральный университет.

На тренингах участники в формате деловой игры смогут попробовать себя в роли технологического предпринимателя: придумают продуктовые идеи на основе современных трендов, технологий и запросов индустрии, сформируют бизнес-команды, определят идею минимально жизнеспособного продукта и ресурсный план. А также представят идею будущего технологического стартапа и получат обратную связь от опытных тренеров и экспертов.

Благодаря инновационным методикам, разработанным экспертами Южного федерального университета, студенты получат самые актуальные знания о технологическом предпринимательстве, пройдут диагностику собственных компетенций, а также смогут получить необходимые рекомендации по дальнейшей успешной реализации своих бизнес-идей. Кроме того, у студентов появится возможность пройти обучение в акселераторах и принять участие в демо-днях с реальными инвесторами.

Следить за расписанием тренингов можно на сайте.

Фото предоставлено ЮФУ