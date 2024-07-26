Увидеть уникальное оборудование своими глазами: «Красный гидропресс» провел экскурсии для сотрудников

Таганрогский завод «Красный гидропресс» (входит в госкорпорацию «Тактическое ракетное вооружение») продолжает традицию производственных экскурсий. Теперь, по инициативе генерального директора Владимира Федоровича Горлова, на предприятии их стали проводить не только для гостей – студентов и школьников, но и для самих сотрудников предприятия.

В июле такие экскурсии состоялись в цех №5, где совсем недавно был завершен крупный проект по изготовлению одного из изделий гособоронзаказа. Над этим проектом завод трудился последние три года. Нынешний контракт выполнен, уже заключен следующий, уникальное оборудование «Красный гидропресс» будет производить и впредь.

«Это важное, нужное производство, наш профиль, — отмечает Владимир Федорович Горлов. – Над изготовлением данного вида продукции трудился весь завод – конструкторы, технологи, инженеры, специалисты основных рабочих профессий: токари, фрезеровщики, операторы станков с ПУ, слесари, сварщики и многие, многие другие. Именно их руками комплекс и был создан, сейчас он готовится к отправке заказчику. Но далеко не все сотрудники, причастные к реализации проекта, в силу своих профессиональных обязанностей, смогли увидеть, что получилось в итоге. Потому мы и решили провести такие экскурсии, чтобы наши люди увидели изготовленное оборудование своими глазами, оценили его масштаб, задали интересующие вопросы, что пригодится в дальнейшей работе».

На первых экскурсиях побывали около 40 гидропрессовцев, представителей самых разных профессий – от бухгалтеров, сотрудников администрации завода, кадровой службы – до лаборантов и технического персонала. Вопросов от «экскурсантов», действительно, поступало немало, и на каждый они на месте получали конкретные ответы от специалистов.

«Экскурсии в цеха, когда та или иная продукция уже изготовлена и люди могут ее увидеть, мы планируем сделать традиционными, — резюмировал генеральный директор. – Главная цель – показать нашим сотрудникам, всему заводу, над какими проектами мы работаем, насколько они серьезны и масштабны».

Комментарии сотрудников

Экскурсия была интересна и полезна, мы узнали нюансы выполненного проекта, посмотрели, насколько он масштабен. Выходы на производство позволяют не только увидеть, но и в буквальном смысле пощупать изготовленную продукцию.

Гордость за завод – главное, что мы испытали, побывав на экскурсии в 5-м цехе! Мы знаем, что это за изделие, сколько людей над ним работали, но теперь смогли воочию оценить результат большого труда нашего коллектива – и это дорогого стоит!

Такие выходы на производство очень нужны. Многие из нас работают в кабинетах, с документами. Это тоже важно. Но побывать в цехе, ощутить пульс предприятия, пообщаться с людьми, которые своими руками воплощают проекты в жизнь – это очень ценно и позволяет с другой стороны взглянуть на наше общее дело.

Хотим выразить огромную благодарность нашим экскурсоводам – насколько компетентно, до тонкостей они рассказывали об изготовленной продукции, отвечали на все вопросы. Изделие сложное, масштабное, важное для завода. Мы узнали обо всех этапах работы. Надеемся, такие экскурсии станут регулярными. У завода – широкая номенклатура выпускаемого оборудования, и сотрудникам важно знать и видеть, как и кем оно производится.