УВД Таганрога: как не стать жертвой мошенников

В нынешнем году на территории Ростовской области участились случаи совершения хищений денежных средств с помощью программ удаленного доступа, таких как RustDesk, Zoom и другие.

При совершении преступления злоумышленники, представляясь сотрудниками службы безопасности банка, звонят клиенту и сообщают, что необходимо произвести замену номера, прикрепленного к лицевому счету, для того чтобы предотвратить мошеннические действия. Далее они предлагают жертве установить на телефон вышеупомянутые приложения, которые позволяют дистанционно управлять мобильным телефоном и открывать приложения онлайн банков. Гражданину в смс-сообщении направляется код, злоумышленник просит его продиктовать и с этого момента гаджет жертвы находится под контролем обманщиков.

УМВД России по городу Таганрогу предлагает гражданами ознакомиться с памятками, чтобы обезопасить себя от действий преступников:

— о новом виде мошенничества;

— как не стать жертвой мошенников;

— телефонные мошенничества, кибермашенничество, мошенничества в сети интернет;

— Служба в полиции.

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