Утром жители Таганрога навели порядок в двух скверах

Сегодня, 30 марта, жители Таганрога приняли участие в субботниках, которые прошли в разных районах города.

Как сообщил глава городской администрации Андрей Фатеев, организаторами весенней уборки выступили территориальное управление совместно с управляющими компаниями представителями КТОСов. В субботнике также принимали участие представители бизнеса и горожане.

Выражаю благодарность всем, кто в свой выходной день нашел возможность принять участие в городском субботнике. Именно так мы можем выразить свою любовь к городу, в котором живем, — написал в своем телеграм-канале глава администрации Таганрога.

Сегодня в сквере перед домом по ул. Осипенко, 51 был убран мусор, собрана прошлогодняя листва и упавшие ветки, подметены дорожки. В другом сквере, расположенном в районе улиц Пархоменко и Сергея Шило, кроме уборки мусора, была произведена обрезка поросли деревьев и прочие работы по содержанию территории, которые в дальнейшем будут продолжены.

Фото t.me/Fateev