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Утром беспилотник ВСУ уничтожен на западе Ростовской области

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Утром 14 августа в небе над Ростовской областью уничтожен украинский беспилотник. Об этом сообщил в своем телеграм-канале донской губернатор Василий Голубев.

Новости Ростовской области

«Около 07.00 утра на западе Ростовской области силами ПВО уничтожен вражеский БПЛА», — написал он.

Глава региона добавил, что по предварительным данным в результате падения обломков пострадавших и разрушений нет.

Напомним, что ночью 12 августа 4 беспилотника уничтожены на юго-западе донского региона.

Фото из архива

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Таганрогская правда
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