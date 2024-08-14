Утром беспилотник ВСУ уничтожен на западе Ростовской области

Утром 14 августа в небе над Ростовской областью уничтожен украинский беспилотник. Об этом сообщил в своем телеграм-канале донской губернатор Василий Голубев.
«Около 07.00 утра на западе Ростовской области силами ПВО уничтожен вражеский БПЛА», — написал он.
Глава региона добавил, что по предварительным данным в результате падения обломков пострадавших и разрушений нет.
Напомним, что ночью 12 августа 4 беспилотника уничтожены на юго-западе донского региона.
Фото из архива
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