Утром 18 сентября жители Дона смогут увидеть лунное затмение

Астрономическое явление будет редким вдвойне — нынешнее лунное затмение совпадет с суперлунием.

«Начало теневой фазы затмения ожидается в 05.12 по московскому времени, окончание — в 06.15 с максимумом в 05.44. Суммарная продолжительность затмения составит 63 минуты», — сообщает ИА «Дон 24» со ссылкой на заведующего астрономической обсерваторией парка им. М. Горького Ростова-на-Дону Николая Демина.

Отмечается, что в Ростовской области не получится увидеть окончание лунного затмения. Незадолго до 6 утра Луна зайдет за горизонт.

Для того, чтобы наблюдать редкое астрономическое явление, рекомендуется выбрать место с открытым западным горизонтом и воспользоваться биноклем или любительским телескопом. Но даже невооруженным глазом можно будет заметить потемнение северного края диска Луны.

«18 сентября лунное затмение совпадет с суперлунием — оно произойдет за 9 часов до перигея. Луна будет удалена от Земли всего на 357 тыс. км (в среднем это расстояние составляет 384 тыс. км)», — приводит источник слова эксперта.

Последний раз жители Ростовской области наблюдали лунное затмение 28 октября 2023 года. А следующее произойдет 7 сентября 2025 года.

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