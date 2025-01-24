Устраняются утечки: в двух районах Таганрога ограничено водоснабжение

24 января из-за аварийных работ на водоводе ограничено водоснабжение в районе Нового вокзала и в Западном районе Таганрога.

Специалисты МУП «Управление «Водоканал» устраняют утечку по адресам: улица Бабушкина, 32 а и улица Халтурина, 30. Вода подается пониженным давлением в дома, расположенные на улицах Бабушкина, Щаденко, Халтурина, Воскова, Социалистической, а также в переулке Станочный и микрорайоне Михайловка. Завершить работы планируется в 17 часов.

До 16 часов проблемы с водоснабжением могут испытывать жители Западного района. Работы ведутся по адресу: ул. Евминенко, 33. Водоснабжение ограничено на улицах Евминенко, Б. Бульварной, Ломоносова, Транспортной, в переулке Партизанском, районе НИИ связи.

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