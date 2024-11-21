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Устойчивое к засухе растение обнаружили в Ростовской области

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В Ростовской области обнаружили новый вид растения, которое раньше не произрастало в нашем регионе — рогоз юго-восточный. Об этом сообщает на своей страничке ВК Ростовский государственный биосферный заповедник.

Новости Ростовской области

Растение обнаружил во время экспедиции по инвентаризации флоры в заказнике «Цимлянский» научный сотрудник заповедника, доктор биологических наук Алексей Лактионов.

«В пределах заказника «Цимлянский» рогоз образует ленточные прибрежные сообщества вдоль реки Цимла, соседствуя с такими гигрофильными видами, как тростник южный и тростник гигантский», — пишет источник.

Рогоз юго-восточный, отличает высокая степень устойчивости к засухе, поэтому он важен для экосистем водоемов. Высота растения колеблется от 2,7 до 3,8 метров.

Известно, что в Россиии рогоз произрастает на территории Калмыцкой и Удмуртской республик, Крыма, а также Астраханской, Волгоградской, Саратовской, Самарской, Калужской, Нижегородской, Оренбургской и Тюменскую областей, встречается также в Казахстане и Узбекистане.

Фото: ВК Ростовский государственный биосферный заповедник, Алексей Лактионов

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новости новый вид растений Ростовская область
Таганрогская правда
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