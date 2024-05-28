Устав Таганрога обсудили на публичных слушаниях

Вчера, 27 мая, в рамках заседания постоянной думской комиссии по местному самоуправлению в Центральной городской публичной библиотеке им. А.П. Чехова прошли публичные слушания по проекту решения городской Думы о принятии Устава города Таганрога в новой редакции.

Как ранее сообщалось, необходимость разработки новой редакции Устава города вызвана недавним принятием Законодательным Собранием Ростовской области двух областных законов – «О представительных органах муниципальных районов и главах муниципальных образований в Ростовской области» и «О внесении изменений в областной закон «О местном самоуправлении в Ростовской области». Оба они изменяют порядок избрания глав городских округов и муниципальных районов в Ростовской области.

Помимо изменений, связанных с организационными основами местного самоуправления в Ростовской области, проект учитывает текущие изменения федерального законодательства. Это касается вопросов экологии, молодёжной политики, порядка вступления в силу и обнародования муниципальных правовых актов и ряда других моментов.

В ходе обсуждения предлагаемых изменений в Устав города семь участников публичных слушаний высказали ряд предложений и замечаний.

Также право высказать свои предложения по проекту Устава города Таганрога имеют все жители города до 31 мая 2024 г. (в течение двух недель со дня официального опубликования) ежедневно с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 16.00 (на бумажном носителе по адресу: 347900, г. Таганрог, ул. Петровская, 73, к. 307, телефон для справок (8634) 383-030, в форме электронного документа по адресу электронной почты duma@tagancity.ru).

Все поступившие предложения будут зарегистрированы городской Думой и переданы в администрацию Таганрога для их рассмотрения.

Напомним, решение городской Думы от 16.05.2024 №456 о проведении публичных слушаний по проекту изменений в Уставе города Таганрога опубликовано в газете «Таганрогская правда» от 17.05.2024 № 57 и размещено на сайте.

Источник и фото dumataganroga.ru