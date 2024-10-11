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Установка приложения для «отслеживания здоровья» обошлась дончанке почти в миллион рублей

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Пожилая жительница Волгодонска попалась на уловку мошенницы, которая представилась медицинским работником.

Новости Ростовской области

В дежурную часть отдела полиции № 2 в Волгодонске обратилась 69-летняя местная жительница с сообщением о краже с банковского счета крупной суммы денег. Об этом случае рассказали в донской полиции.

Пенсионерке позвонила в одном из мессенджеров неизвестная женщина, которая представилась медработником одной из поликлиник города, и предложила пройти диспансеризацию. Далее она сообщила пострадавшей, что у «сейчас имеется уникальная возможность отслеживать состояние своего здоровья через специальное приложение» и заверила, что это удобно, быстро и безопасно.

«Затем мошенница убедила волгодончанку установить специальную программу дистанционного доступа. Когда заявительница выполнила все по указке собеседницы, смартфон перестал реагировать на команды. Анна отложила в сторону телефон на некоторое время, а когда воспользовалась смартфоном, то обнаружила смс-уведомление о списании кредитных средств в сумме 900 000 рублей», — говорится в сообщении.

Таким образом, мошенники оформили кредит на пенсионерку, а после вывели денежные средства на личные счета. По данному факту возбуждено уголовное дело, полиция разыскивает причастных и призывает граждан критически относиться к любой информации, которую сообщают по телефону и в мессенджерах, и не совершать никаких операций по инструкциям, которые дают по телефону или в чатах.

Фото: Изображение от DC Studio на Freepik

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Таганрогская правда
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