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Уроженец Таганрога Павел Деревянко вышел в финал шоу «Сокровища императора» на ТНТ

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Павел Деревянко вместе с супругой Зоей Фуць пробился в финал третьего сезона шоу «Сокровища императора» на ТНТ. Решающую роль в успехе пары сыграл неожиданный иммунитет от «черной кошки», который позволил им обойти коварный план соперников.

Новости Таганрога

Полуфинальная гонка, где на кону стоял приз в 11 миллионов 340 тысяч рублей, началась для «оранжевой» команды неудачно. В первом же испытании Деревянко и Фуць не смогли вовремя решить головоломку и получили 20-минутный штраф. Однако ключевой момент наступил, когда лидировавшая «зеленая» команда в составе Артема Качера и Миши Марвина решила использовать против них «черную кошку» — статуэтку, отправляющую команду в самый конец очереди на старте.

Их план провалился: в разгар испытаний Павел и Зоя получили от мистического мистера Чена абсолютный иммунитет от «черной кошки». Этот бонус не только спас их от тактического удара, но и полностью изменил ход игры.

«Я, честно говоря, в настоящем шоке. Целая драма развернулась», — прокомментировал ситуацию Деревянко.

Впрочем, эмоциональное напряжение внутри пары только нарастало. В одном из конкурсов, где нужно было вслепую сбивать мандарины с головы партнера, Павел столкнулся с неожиданной проблемой: из-за того, что Зоя выше ростом, почти все удары поролоновой дубинкой приходились ей по лицу. В итоге супруга отказалась продолжать испытание. А в соревновании «Зорббол» она и вовсе ввязалась в потасовку с Екатериной Моргуновой, призывая мужа вмешаться.

Несмотря на все трудности, «оранжевые» смогли собраться. В финальный день гонки они финишировали третьими, а решающую роль сыграла череда ошибок их главных обидчиков — «зеленых». Артем Качер и Миша Марвин, бывшие фаворитами, потеряли время, не дождавшись таксиста, и вылетели из проекта, не добравшись до финала буквально 10 минут. Таким образом, Павел и Зоя Деревянко прошли в финал, где будут бороться за главный приз вместе с командами «розовых» и «фисташковых».

Ранее мы рассказывали о том, что на шоу «Сокровища императора» Павел Деревянко вспомнил родной Таганрог.

Фото: предоставлено пресс-службой ТНТ

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Таганрогская правда

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