Уроженец Таганрога Павел Деревянко сыграл сам себя в новой комедии на СТС

26 февраля в 19.30 на СТС стартует новый комедийный 13-серийный сериал производства Art Pictures Vision «Как Деревянко Ломоносова играл». По сюжету режиссёр Клим Шипенко снимает фильм про Ломоносова с Павлом Деревянко в главной роли.

На съемках актёра настигает творческий кризис, и за вдохновением он отправляется на родину учёного, которого видит в своих фантазиях. Павел селится в доме Беловых, глава которых Егор (Антон Богданов) зарабатывает физическим трудом. Появление Деревянко меняет привычный уклад местных: теперь Егор боится потерять жену Машу (Вероника Васант), их дочь Полина (Варвара Володина) влюбляется в знаменитость, а депутат Холмогор (Артём Волобуев) строит предвыборную компанию с помощью звезды.

Здесь мой Деревянко хоть и парень хороший, но капризный и местами высокомерный. Вот над этим и хотелось посмеяться, — рассуждает Павел деревянко. — Поездка в Холмогоры изменила жизнь героя, проучив его. Персонаж очеловечивается, с него сходит ненужная шелуха.

Актёр признается, что герои сериала ему близки: «Моё детство прошло в деревнях. Иногда скучаю по этой тишине, колориту, пейзажам. Так что, когда удавалось между дублями и сценами просто посидеть на берегу или в лесу, очень радовался».

В сериале герою Павла предстояло оказаться за бортом катера и на коне, тонуть в болоте, принимать роды у коровы, встречаться с кабаном. Большая часть съёмок прошла в селе Ломоносово, Архангельске и на Рыбинском водохранилище. Экстерьер дома Беловых нашли в Переславле-Залесском, а интерьер создавали в Балашихе.

Над сценарием сериала работали авторы полюбившихся зрителям СТС комедий «Родком» и «Дылды».

Фото и видео телеканала СТС