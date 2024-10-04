Уронила спичку: донские пожарные спасли из огня 90-летнюю женщину

Огнеборцы ликвидировали начавшийся пожар после звонка соседей пенсионерки.
Вчера вечером в частном доме на ул. Ленина города Зверево Ростовской области начался пожар из-за горящей спички, которую обронила 90-летняя женщина. Соседи вовремя среагировали на ЧП и вызвали пожарных.
Огнеборцы вынесли на свежий воздух хозяйку дома и ликвидировали огонь на 35 квадратных метрах, сообщает МЧС по региону и напоминает жителям о правилах пожарной безопасности, особенно, когда речь идет о детях и пожилых людях.
Фото: МЧС по РО
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