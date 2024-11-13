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Управляющим директором ТАГМЕТа назначен Виктор Новиков

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Генеральный директор Трубной Металлургической Компании (ТМК) Сергей Чикалов представил менеджменту и сотрудникам Таганрогского металлургического завода (ТАГМЕТ), входящего в ТМК, нового управляющего директора предприятия Виктора Новикова.

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Наряду с управляющим директором на ТАГМЕТе назначен ряд новых руководителей, включая главного инженера, директора по управлению персоналом, директора по экономике и финансам, коммерческого директора и директора по качеству. Занимавшие ранее эти позиции сотрудники продолжат свою трудовую деятельность на предприятии или в рамках профильных направлений в ТМК.

Виктор Новиков, инженер-металлург по образованию (специализация «Металлургия черных металлов»), ранее работал на крупных металлургических предприятиях, включая «Амурсталь», Новокузнецкий металлургический комбинат, Западно-Сибирский металлургический комбинат. С 2012 по 2024 год занимал руководящие должности на Ярцевском металлургическом заводе (ТМК-ЯМЗ), который в 2020-2024 годах входил в состав ТМК.

Сергей Билан, руководивший ТАГМЕТом с 2016 года, назначен вице-президентом ТМК. Он также продолжит выполнение своих функций в качестве депутата Законодательного Собрания Ростовской области.

Ранее мы рассказали, что ТАГМЕТ поддержал корпоративный проект по озеленению «Зеленая инициатива ТМК».

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ТАГМЕТ»

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Виктор Новиков новости новый руководитель Таганрог ТАГМЕТ
Таганрогская правда
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