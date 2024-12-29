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Универсальная спортплощадка появилась в Таганрогском центре помощи детям №5

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Благотворительный фонд «Созвездие Добра» и платежный сервис в спортивной индустрии ЕДИНЫЙ ЦУПИС подарили три спортивные площадки, два развивающих комплекса «Дом Совы» и компьютерный класс детским социальным учреждениям Ростовской области.

Новости Таганрога

Так, новая стритбольная площадка и уличные тренажеры для работы с собственным весом появились в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних в слободе Большая Мартыновка.

Для воспитанников Таганрогского центра помощи детям № 5 и Батайского центра помощи детям возвели универсальные спортивные площадки. Зверевский и Донецкий центры помощи детям получили новые сенсорно-динамические комплексы «Дом Совы», а Азовский центр помощи детям – современный компьютерный класс.

«Вместе с нашим давним партнером ЕДИНЫМ ЦУПИС мы построили уже семь спортивных площадок по всей стране. Ростовская область – важный регион для Фонда «Созвездие Добра». Сегодня на территории региона мы оказываем поддержку 12 ветеранам спорта, сотрудничаем с восемью детскими учреждениями», – отметила учредитель Благотворительного Фонда «Созвездие Добра» Ольга Журавская.

«Спортивная и образовательная инфраструктура позволяет детям развиваться и проводить свободное время с пользой. Мы рады, что ЕДИНЫЙ ЦУПИС может дарить детям мечту, настроение и потенциал реализовывать свои таланты. Спасибо нашим партнерам из благотворительного фонда «Созвездие Добра» за возможность делать добрые дела на благо подрастающего поколения», – поделилась председатель правления ЕДИНОГО ЦУПИС Елена Шейкина.

ЕДИНЫЙ ЦУПИС и Благотворительный фонд «Созвездие Добра» сотрудничают с 2019 года – строят объекты спортивной инфраструктуры для детей-сирот и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. За это время компания совместно с Фондом реализовали около 20 проектов (в том числе онлайн-конференции, сбор подарков и книг, а также участие в праздниках).

Фото предоставлено БФ «Созвездие»

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Таганрогская правда
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