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Уникальное древнее погребение обнаружили в Ростовской области

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В Ростовской области во время археологических раскопок в хуторе Городище Азовского района ученые обнаружили и исследовали уникальное античное погребение, датируемое первой четвертью III в. до н.э. Об этом сообщили в пресс-службе регионального комитета по охране ОКН.

Новости Ростовской области

Раскопки проводились специалистами ООО «Археологическое общество «Наследие» на территории объекта археологического наследия федерального значения «Пятьдесят шесть курганов». В погребальной яме обнаружена несущая конструкция для деревянного саркофага, где  был предположительно захоронен мужчина. Там же лежали две позднегераклейские амфоры, кувшин, столовая амфора и кубок.

«На горле одной из амфор было нанесено клеймо, содержащее информацию о фабриканте – государственном служащем, ответственном за выпуск тары. Расписанный растительным орнаментом кувшин является уникальной находкой для нашего региона», — пишет источник.

Как отметил руководитель экспедиции Николай Лисин, это погребение – самое северное из обнаруженных на территории памятника.

Фото: telegram-канал комитет по охране ОКН Ростовской области

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Таганрогская правда
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