Укусы клещей: в Ростовской области зарегистрировано 3 случая заболевания Крымской геморрагической лихорадкой

Всего, по данным Роспотребнадзора по Ростовской области на 8 мая, в регионе за медицинской помощью из-за укусов клещей обратилось 1707 человек, из которых 691 — дети до 14 лет.

Отметим, что в Ростовской области расположены природные очаги клещевых инфекций, представляющие опасность для населения. Наиболее актуальными из них являются: Крымская геморрагическая лихорадка, иксодовые клещевые боррелиозы, коксиеллез.

К началу мая в регионе зарегистрировано 3 случая заболевания Крымской геморрагической лихорадкой у жителей Зимовниковского, Орловского, Сальского районов, инфицирование которых вирусом произошло в результате укуса клещами или при уходе за скотом. В Ремонтненском районе зарегистрированы 3 случая заболевания лихорадкой Ку.

В ходе мониторинговых исследований в клещах, отобранных на открытых территориях Ростова-на-Дону, Новочеркасска, Аксайского района, выявлены патогены иксодового клещевого боррелиоза. Управлением Роспотребнадзора в адрес глав муниципалитетов направлены письма требования о проведении противоклещевых мероприятий, — говорится в сообщении ведомства.

Медики напоминают, что в случае укуса клещом необходимо обратиться в лечебно-профилактическую организацию, где окажут первую медицинскую помощь — снятие клеща и обработку раны, а также проведут необходимые исследования.

О том, как защитить себя от клещей, смотрите здесь.

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