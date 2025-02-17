УФСБ: чиновников минцифры Дона подозревают в злоупотреблении полномочиями

Речь идет о неправомерном выделении 60 млн рублей на оборудование.

В пресс-службе УФСБ России по Ростовской области сообщили о том, что в министерстве цифрового развития, информационных технологий и связи Дона зафиксирована и пресечена противоправная деятельность. По факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК России «Злоупотребление должностными полномочиями».

«Оперативниками установлено, что под предлогом перехода на отечественное программное обеспечение в рамках национальной программы «Цифровая экономика» министерством неправомерно обосновано выделение бюджетных средств и заключен государственный контракт с ООО «Электронные офисные системы (Софт)» на оказание услуг по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное программное обеспечение с опцией «Редактирование файлов» системы электронного документооборота «Дело» на сумму 59 990 000 рублей. При этом фактически в рамках государственного контракта поставлена лицензия для работы с офисным редактором «Мой офис», стоимость которой ниже более чем в 4 раза», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что правоохранительными органами был задержан заместитель губернатора Ростовской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Константин Рачаловский.

Фото: следком по РО