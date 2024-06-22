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Учреждения культуры Таганрога получили грантовую поддержку

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Камерный хор «Лик» и несколько учреждений культуры Таганрога получили грантовую поддержку по итогам второго конкурса Президентского фонда культурных инициатив, сообщает официальный портал городской администрации.

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Кроме камерного хора деньги на реализацию своих проектов получили Городской дом культуры, Чеховская библиотека и детская музыкальная школа имени П.И. Чайковского. Общая сумма составила более 3,5 млн рублей.

В течение нынешнего и следующего годов учреждениями будут проведены фестивали, конкурсы, образовательные проекты, направленные на выявление и развитие одаренных детей, продвижение через культурные события традиционных духовных ценностей и популяризацию культурной идентичности города Таганрога.

Кстати, уже 25 июля стартует прием заявок на первый конкурс 2025 года Президентского фонда культурных инициатив. Подробности можно узнать здесь.

Фото «Таганрогской правды»

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Таганрогская правда
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