Учреждения культуры Таганрога получили грантовую поддержку

Камерный хор «Лик» и несколько учреждений культуры Таганрога получили грантовую поддержку по итогам второго конкурса Президентского фонда культурных инициатив, сообщает официальный портал городской администрации.

Кроме камерного хора деньги на реализацию своих проектов получили Городской дом культуры, Чеховская библиотека и детская музыкальная школа имени П.И. Чайковского. Общая сумма составила более 3,5 млн рублей.

В течение нынешнего и следующего годов учреждениями будут проведены фестивали, конкурсы, образовательные проекты, направленные на выявление и развитие одаренных детей, продвижение через культурные события традиционных духовных ценностей и популяризацию культурной идентичности города Таганрога.

Кстати, уже 25 июля стартует прием заявок на первый конкурс 2025 года Президентского фонда культурных инициатив. Подробности можно узнать здесь.

Фото «Таганрогской правды»