Учительница из Таганрога стала лауреатом всероссийского конкурса

Преподаватель таганрогского лицея №28 Галина Вишневецкая стала лауреатом Всероссийского конкурса «Лучший урок письма» в номинации «Лучшая методическая разработка проведения урока письма».

Почта России подвела итоги XXII Всероссийского конкурса детских писем «Лучший урок письма». В 2024 году победителями и лауреатами почтового конкурса стали 41 школьник и восемь учителей из разных регионов страны.

Другие участники из Ростовской области тоже высоко отмечены жюри. Так, первое место в номинации «Письмо будущим поколениям» заняла Вероника Литвинова, ученица школы № 3 из поселка Орловский Орловского района. В номинации «Я из династии почтовиков» лауреатом стал Алексей Гасюк, ученик Большеталовской школы хутора Большая Таловая Зерноградского района.

Комиссия выбирала победителей в восьми номинациях, из которых самыми популярными в этом году стали патриотические.

Конкурс призван обратить внимание подрастающего поколения на более глубокое изучение истории страны и сохранении традиционных семейных ценностей, а другая его достойная цель — развитие эпистолярного жанра. Дети учатся грамотно выражать мысли, лучше узнают историю семей и края. Также конкурс даёт возможность педагогам продемонстрировать свои разработки и внедрять оригинальные методики проведения уроков письма, раскрывая профессиональные и творческие способности.

«Лучший урок письма» проходит ежегодно с 1 января по 9 октября. Его инициаторы и организаторы — Почта России, профсоюз работников связи России, МГУ имени М.В. Ломоносова и Союз писателей России. А в этом году совместно с Фондом социально-культурных инициатив издана уже десятая книга серии «Рецепты счастливой семьи», в которую вошли работы победителей и лауреатов конкурса.

Кроме того, творческие работы участников конкурса разных лет вошли в библиотеку из 22 красочных книг под общим названием «Детские письма о главном», тираж которой составил более 46 тысяч экземпляров. Эти книги почтового проекта с предисловием Президента России Владимира Путина космонавты забрали с собой — на борт МКС.

Фото Почты России