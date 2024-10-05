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Учителей Таганрога поздравляют с праздником

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Накануне Дня учителя и Дня работника дошкольного образования в Городском доме культуры чествовали педагогов Таганрога.

#Образование

Именно педагоги учат своих учеников самостоятельно мыслить, принимать правильные решения и отвечать за свои поступки, помогают им выбрать дорогу в жизни. Лучшее доказательство профессионализма таганрогских учителей – ежегодно растущие результаты ЕГЭ и немалое количество городских выпускников, продолжающих образование в лучших ВУЗах нашей страны.

Поздравить школьных учителей и сотрудников детских садов с профессиональными праздниками и вручить им благодарственные письма, почетные грамоты и ведомственные знаки отличия Министерства просвещения РФ пришли Глава города Таганрога Светлана Камбулова, председатель городской Думы Роман Корякин и начальник управления образования Таганрога Ольга Морозова.

Светлана Камбулова подчеркнула, что профессия учителя остается одной из самых уважаемых, трудных и ответственных. Более 2,5 тысяч педагогов работают в системе образования города.

«Поздравляю всех педагогов с профессиональным праздником. Спасибо за ваш труд, за то, что вкладываете в наших детей не только знания, но и свою душу и сердце. Здоровья вам, терпения, и пусть каждый день будет наполнен улыбками ваших учеников! — пожелала глава города.

В своём приветствии Роман Корякин отметил, что у каждого человека был свой любимый педагог и наставник, с которого хотелось брать пример, и который оставил в сердце самые добрые воспоминания.

«Вы помогаете детям познавать мир, понять себя, раскрыть лучшие человеческие качества. И я хочу пожелать, чтобы каждый ваш ученик всегда хранил в сердце частичку вашей души, которую вы в нас вложили. Большое спасибо за ваш нелёгкий труд, терпение и мудрость, знания и профессиональный опыт, – поблагодарил Роман Корякин, пожелав педагогам дальнейших успехов в профессии, крепкого здоровья, мира и благополучия.

Фото Олега Хмелевского

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Таганрогская правда
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