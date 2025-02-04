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Учитель из города Шахты стала послом Форума классных руководителей 2025

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Дирекция ФКР назвала имена 87 послов. Ростовскую область в этом году будет представлять Алла Демехина. Она преподает английский язык в шахтинской школе № 21.

#В стране

Алла Владимировна вместе с другими кандидатами проходила конкурсный отбор, где необходимо было рассказать о своих достижениях, объяснить свое понимание миссии посла ФКР.  По ее мнению, главная задача – объединить классных руководителей региона в дружное сообщество, где каждый мог бы найти единомышленников и поддержку.

Также посол ФКР будет развивать сообщество педагогов, и проводить мероприятия в регионе под эгидой Форума.

Напомним, Форум классных руководителей организован в 2021 году. Он объединяет педагогов со всей страны. Форум проводится Министерством Просвещения РФ по поручению Президента России, стратегический партнер ФКР – АНО «Диалог Регионы».

Фото ФКР

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Таганрогская правда
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